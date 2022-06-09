Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Ağız ve diş sağlığı randevuları için aile hekimliği geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ak Parti tarafından gerçekleştirilen kampta sağlık ve eğitim ile ilgili birçok konunun ele alındığı bilgisini verdi. Alınan karalara göre aile hekimliğine benzer bir uygulamanın ağız ve diş sağlığı için de olacağı olacağı bilgisini verdi. Şu an 2 ilin pilotaj olarak kullanıldığını ve çalışmaların devam ettiği bildirildi.

"KONUYLA İLGİLİ ADIMLAR ATMAYA BAŞLADIK"

Kabine toplantısında en büyük sorunlardan birinin de hastane randevuları olması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , "Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık” dediği öğrenildi.

TEŞVİK ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Toplantıda başka bir milletvekilinin de küçük yerleşim yerlerindeki hekim sıkıntısına dikkat çekmesi üzerine kasaba ve ilçeler için hekimleri teşvik edecek adımların atılması gerekliliği üzerinde de duruldu.