Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'den acı haber!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir süredir hasta olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hakkında acı haberi verdi.
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