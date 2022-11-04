Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'den acı haber!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir süredir hasta olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hakkında acı haberi verdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'den acı haber! 1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'nin enfarktüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli'den acı haber! 2

Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam." açıklamasında bulundu.

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