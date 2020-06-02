Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile koronavirüs salgınında maske takmanın önemini vurguladı.
Bakan Koca,Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile koronavirüs salgınında maske takmanın önemine bir kez daha dikkat çekti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Maske takmak kime yakışır? Korona virüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran koronavirüs tablosu ile ilgili paylaşımında "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerine yer vermişti.
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