Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile görüşme gerçekleştirdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Türkiye'deki tüm İl Sağlık Müdürleri ile video konferans yöntemiyle görüştüğünü açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramın ikinci gününde tüm şehirlerimizin İl Sağlık Müdürleriyle video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19'un seyrini ele aldık. İl Sağlık Müdürlerimizle bir önceki video konferansımızı 29 Temmuz'da gerçekleştirmiştik" dedi.

Bayramın ikinci gününde tüm şehirlerimizin İL SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları, COVID-19’un seyrini ele aldık. İl Sağlık Müdürlerimizle bir önceki video konferansımızı 29 Temmuzda gerçekleştirmiştik. pic.twitter.com/mtH1LyZ758 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020

BAKAN KOCA, 1 AĞUSTOS CORONAVİRÜS TABLOSUNU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 44 bin 846 test yapıldı, 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 981 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, vaka sayısı 231 bin 869, vefat sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,7 oldu.

KOCA: ''TEDBİRE İHTİYAÇ VAR''

Bakan Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.''