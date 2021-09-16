SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı!
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya twitter hesabı üzerinden illere göre vaka haritasını paylaştı. Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaşırken bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan illeri de sıraladı.
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı açıklamada illere göre haftalık vaka haritasını ve vaka sayısının bir hafta boyunca hangi illerde arttığının bilgisini verdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/EDK9GYxJBk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021
4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. pic.twitter.com/GgqfEKQgeZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021