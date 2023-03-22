Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki taşınan hastaneleri açıkladı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası birçok ev yıkılmış 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Gözler beklenen olası İstanbul depremine çevrilirken İstanbul'un taşınması gündeme gelmiş güvenli olmayan okullar ve hastaneler inceleme altına alınarak boşatılmıştı. Boşaltılan o hastanelerin ise nereye taşınacağına ilişkin Sağlık Bakanı Koca detayları verdi.

İŞTE TAŞINAN HASTANELER

-İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ya bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ayrılan mekanda hizmet vermeye devam edecektir.

Haberin Devamı

-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin sağlık hizmet faaliyetini güvence altına alacak şekilde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi kullanılacaktır.

-Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin B ve C bloklarındaki kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları klinikleri tahliye edilerek, Bahçelievler Devlet Hastanesi ve İstanbul Fizik Tedavi Hastanesine taşınacaktır.

-Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin B ve C bloklarında halihazırda yürütülmekte olan hizmetler, aynı kampüste bulunan Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Prof. Dr. Asaf Ataseven ek binası ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde sürdürülecektir.

Haberin Devamı

-İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ihtiyacını karşılamak için Gümüşsuyu Ek Binasında ilave kapasite oluşturulacaktır.