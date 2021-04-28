Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korkutan gelişmeyi duyurdu: İstanbul'da görüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka sayıları dolayısı ile 29 Nisan Perşemba akşamı saat 19.00'dan itibaren ülke genelinde 17 Mayıs sabahına kadar 17 günlük tam kapanma olacak. Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu. Bakan Koca, 'ilk kez' diyerek sıcak gelişmeyi paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca mutasyon virüslerden, aşı anlaşmalarına varana kadar pek çok konuda kritik bilgiler verdi.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: TÜRKİYE'DE 5 KİŞİDE HİNDİSTAN VARYANTI GÖRÜLDÜ

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyon virüse ilişkin yaptığı açıklamalardan satır başları;

"Aşı çalışmalarının etkinliğini de salgının seyrini de yakından ilgilendiren bir konu daha var: Mutasyonlar. Mutasyonlar rNA virüsleri için beklenen bir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur. Bugün Dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon/varyant türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılırken bazıları sınırlı yayılım göstermektedir.

Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girmesi ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Bu mutasyonlar virüsün de hasta etme kabiliyetini sınırlayacak. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. Son olarak İstanbul’da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir."

