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  3. Sağlık Bakanı Koca, korona aşısının ne zaman geleceğini açıkladı İşte aşıların uygulanacağı tarih...

Sağlık Bakanı Koca, korona aşısının ne zaman geleceğini açıkladı İşte aşıların uygulanacağı tarih...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısına ilişkin olarak," Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz."dedi.

Sağlık Bakanı Koca, korona aşısının ne zaman geleceğini açıkladı İşte aşıların uygulanacağı tarih...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısına ilişkin olarak," Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 14 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz." dedi.

Bakan Koca,  “Aşı uygulama stratejisini Bilim Kurulu hazırlayacak." dedi.

Ayrıntılar gelecek... 

Tayfun Altuntaş
Editör


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