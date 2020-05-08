Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mayıs koronavirüs vakalarını Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 33 bin 687 test yapıldı ve bin 848 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 689'a, vaka sayısı ise 135 bin 529'a yükseldi.

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA SAYISI 86 BİNİ AŞTI

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte 3 bin 412 hasta daha tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 83 bin 369'a yükseldi.

"VAKA VE VEFAT SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük koronavirüs vakalarını değerlendirdi. Bakan Koca paylaşımında, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" ifadelerini kullandı.