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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin son rakamı açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında koronavirüse ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 59 hastanın hayatını kaybettiğini belirtti.
26 Mart 2020 Perşembe 09:26
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