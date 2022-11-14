Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada yaralananların son durumunu açıkladı!

İstiklal Caddesi2nde dün saat 16:20'de teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti 81 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede tedavi altında olan yaralıların son durumlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor." ifadelerine ver verdi.

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