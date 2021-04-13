Okullar kapandı mı? | Ramazan ayında yüz yüze eğitim olmayacak mı? | Uzaktan eğitim başlıyor mu?13 Nisan 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?65 yaş üstü toplu taşıma yasağı mı getirildi? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nedir?Bolu Valiliği ve Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi 750 kişinin evine her gün sıcak yemekMide rahatsızlığı olanlar sahuru mutlaka yapsınlarŞehirler arası seyahat yasağı mı getirildi? Şehirlerarası yasak kararı çıktı mı?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il son durum...Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? | Kısmi sokağa çıkma yasağı saatleri nelerdir? | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?Sungurlu Belediyesi Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyorSurvivor 2021 iletişim oyununu kim kazandı? | Survivor kim elendi? 13 Nisan Salı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il son durum...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Son verilere göre İstanbul, Samsun'u geride bıraktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il son durum...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 3-9 Nisan arasında şehirlere göre her 100 bin kişide görülen koroanvirüs vaka sayılarını açıkladı. Son verilere göre İstanbul, Samsun'u geride bıraktı.

Bakan Koca  sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali ektedir. Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız."

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu. Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. 

Haftalık verilere göre Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

xa.webp

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT