Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19:00'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'yi ablukası altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu toplantısının bitişinin ardından kameraların karşısına geçecek ve saat 19:00'da önemli açıklamalarda bulunacak.

BİLİM KURULU TOPLANDI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin saat 19.00’da açıklama yapması bekleniyor.

1236 TANI KONULDU

Düne kadar yapılan 20 bin 345 testte 1236 tanı konulduğunu belirten Koca, "Hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.