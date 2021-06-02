Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hasta tarafından saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender'i ziyaret etti. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların son bulması çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti. Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.
KAYNAK: Anadolu Ajansı