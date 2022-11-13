Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

53 YARALIMIZ VAR

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.