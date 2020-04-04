Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da 20 yaş ve altına teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 20 yaş ve altı gençlere, çocuklara mesaj var. Koca Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz."

Sokağa çıkma konusunda 20 yaş ve altı için getirilen uygulamada davranışlarıyla örnek olan gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Sabırlı olursak, hareketli günlerimize erken döneriz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölüm ve vaka sayılarının artmasının ardından Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı 20 yaş ve altı için de getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıldı. 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğanların da 65 yaşın üzerinde bulunanlar gibi sokağa çıkması yasaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”na göre, Türkiye'de 83 milyon 154 bin 997 kişi yaşıyor.

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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS'TEN BUGÜN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ 4 NİSAN?

Sağlık Bakanı Fahretin Koca Coronavirüs ölüm ve vaka sayılarını her gün düzenli olarak paylaşıyor. Koca, Twitter hesabından bugünkü son rakamları açıkladı. Buna göre Türkiye'de bugün Koronavirüsten ölenlerin sayısı 76'ya, vaka sayısı 3.013'e yükseldi. Bugün iyileşen hasta sayısı da 302 olarak ifade edildi.

Genel olarak bakıldığında ise toplam vefat sayısı 501, toplam vaka sayısı 23.934'e yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı 786 şeklinde yansıdı.

Bakan Koca Twitter hesabından şunları belirtti:

"Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım."

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