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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'aşı' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın sonunda "Bugün Bilim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte Şehir Hastanemizde ikinci doz aşımızı birlikte yaptırdık. " dedi. Bakan Koca, açıklama sonrası sosyal medya hesabında aşı fotoğrafını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'aşı' paylaşımı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Bilim Kurulu bugün salgına ilişkin önemli bir toplantı yaptı.

Dünya Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu konusunda endişe yaşarken, Bakan Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, koronavirüs aşısı başta olmak üzere salgın ile ilgili son gelişmeler görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 17.00'da başlayan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın sonunda "Bugün Bilim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte Şehir Hastanemizde ikinci doz aşımızı birlikte yaptırdık. " dedi. Bakan Koca, açıklama sonrası sosyal medya hesabında aşı fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında "28. gün ikinci doz aşımı oldum." ifadesine yer verdi.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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