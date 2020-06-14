Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bingöl depremi hakkında açıklama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı twitter aracılığıyla Bingöl depremi hakkında bir mesaj yayınladı.
Sağlık Bakanı Koca, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Bingöl Karlıova, çevre illeri de etkileyen 5,7 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Bir can kaybımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ambulanslarımız, UMKE araçlarımız, müdahale ünitelerimiz, personelimizle görev başındayız. Yaralılarımızı tedavi altına aldık. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerini kullandı.
Bingöl Karlıova, çevre illeri de etkileyen 5,7 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Bir can kaybımız var. Allah’tan rahmet diliyorum. Ambulanslarımız, UMKE araçlarımız, müdahale ünitelerimiz, personelimizle görev başındayız. Yaralılarımızı tedavi altına aldık. Geçmiş olsun Türkiye.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020
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