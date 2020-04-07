Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken açıklama: Dünyada bir ilk!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Toplum Bilimleri Kurulu" adında yeni bir kurul oluşturulduğunu söyledi

Bakan Koca'nın "Toplum Bilimleri Kurulu" ile ilgili açıklaması şu şekilde:

Bugün mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmek için farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu amaçlar Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul toplumsal öneriler getirecek. Toplum olarak, aile, bireyler olarak nelerden kaçınmamız gerektiği teklifler oluşturacak.

İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan Toplum Bilimleri Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum."

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