Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Duymayan kalmasın... Pazartesi başlıyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarına yeni bölgeleri de eklediklerini duyurdu. Koca, ''İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.'' dedi.
Pazartesiden itibaren belirlenen 2 sınır kapıları ve 2 havalimanında aşılama çalışmalarına başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
''Havalimanları ve sınır kapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.''
PANDEMİDE SON DURUM
3 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 2 saatte Türkiye'de 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıkarken, 45 kişi de hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.