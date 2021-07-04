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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Duymayan kalmasın... Pazartesi başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Duymayan kalmasın... Pazartesi başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarına yeni bölgeleri de eklediklerini duyurdu. Koca, ''İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Duymayan kalmasın... Pazartesi başlıyor!

Pazartesiden itibaren belirlenen 2 sınır kapıları ve 2 havalimanında aşılama çalışmalarına başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

''Havalimanları ve sınır kapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Duymayan kalmasın... Pazartesi başlıyor!

PANDEMİDE SON DURUM

3 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 2 saatte Türkiye'de 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıkarken, 45 kişi de hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Duymayan kalmasın... Pazartesi başlıyor!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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