Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı: