Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un koronavirüs salgını süreci ile ilgili Twitter hesabında yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Özoğuz, paylaşımında artan vakalardan kendisinin sorumlu olmadığını vurgularken, sürece ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Gökhan Özoğuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tavan yapan Vakalardan Ben neden sorumluyum ya?

1 senedir Kendimle konuşmaktan şizofren oldum, Kongreye falan da yok.

Sayın Fahrettin koca aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi aşılasanız acaba? Belki biter virüs? Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un Tweet'ini alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."