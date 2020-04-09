Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastane açıklaması
Bakan Koca, Twitter paylaşımında "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Koca, açıklamasında "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Arqştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaşımı:
829 sismik izolatörle güçlendirilen MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/05Q5TmYhbY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020
HABERE YORUM KAT