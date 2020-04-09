Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastane açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca, açıklamasında "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Arqştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı: