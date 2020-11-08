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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Havalar soğudu' mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Havalar soğudu' mesajı!

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara 'Havalar soğudu' mesajı vererek paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlara vatandaşlardan çokça beğeni geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Havalar soğudu' mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde mevsimsel soğukların yaşanmaya başladığına dikkat çekerek 'Havalar soğudu' mesajı ile twitter üzerinden birkaç paylaşım gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Covid-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Havalar soğudu' mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Covid-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Korona virüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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