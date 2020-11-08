Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Havalar soğudu' mesajı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde mevsimsel soğukların yaşanmaya başladığına dikkat çekerek 'Havalar soğudu' mesajı ile twitter üzerinden birkaç paylaşım gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Covid-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Covid-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Korona virüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı” ifadelerini kullandı.

HAVALAR SOĞUDU. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı. pic.twitter.com/ibmkywNUK5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 8, 2020

HAVALAR SOĞUDU. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı. pic.twitter.com/XvN3G1I6iy — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 8, 2020