Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki koronavirüs şüphesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Aksaray’da dünden bu yana gündemde olan 12 kişinin içinde sadece bir kişinin öksürük ve halsizlik yakınmasıyla başvurması neticesi 12 kişiyi izole bir ortamda sonuç çıkana kadar yakın takip etmeyi uygun bulduk.

Hastalık genelde zatürre tablosuyla ilerleme potansiyeli taşıyor. Ama bu hastamızda herhangi bir ilerleme olmadı.

Örmek numune çalışmasında H1N1 olarak kesin tanısını almış olduk.

Herhangi bir şüphenin olmadığından emin olduk.

Budan sonraki süreçte mevsimsel grip tedavisi süreci olacak.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu.

Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim.

BAKAN KOCA'DAN ÇİN'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız.