Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam koronavirüse ilişkin basın toplantısı yapacağı yönündeki iddiala üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu akşamki programımda bir basın açıklaması yok. Haber uydurmadır. Acaba diyorum, bu akşamı, arkadaşlarımla, Koronavirüsle ilgili uydurma haberleri nasıl önleyeceğimiz konusuna mı ayırsam?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı: