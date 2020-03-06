Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
Bakan Koca bu akşam koronavirüse ilişkin basın toplantısı yapacağı iddiaları ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam koronavirüse ilişkin basın toplantısı yapacağı yönündeki iddiala üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"Bu akşamki programımda bir basın açıklaması yok. Haber uydurmadır. Acaba diyorum, bu akşamı, arkadaşlarımla, Koronavirüsle ilgili uydurma haberleri nasıl önleyeceğimiz konusuna mı ayırsam?"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:
Bu akşamki programımda bir basın açıklaması yok. Haber uydurmadır. Acaba diyorum, bu akşamı, arkadaşlarımla, Koronavirüsle ilgili uydurma haberleri nasıl önleyeceğimiz konusuna mı ayırsam? https://t.co/2hVDDUTx0L— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 6, 2020
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