Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs açıklaması!
AA Editör Masasına konuk olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'deki virüs hakkında yaptığı açıklamada "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirtmek istiyorum" dedi.
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22 Ocak 2020 Çarşamba 12:45
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