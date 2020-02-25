Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüse ilişkin önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki koronavirüs karantinasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

- Dünyada koronavirüs salgını devam etmektedir. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2704’ü bulmuştur.

- Türkiye tedbirleri DSÖ’den ile önce hayata geçiren ilk ülkelerden olmuştur.

- Türkiye’de virüse rastlanmamıştır tüm çabamız bunu devam etmesidir.

- İran’a vakaların bildirilmesiyle bu ülkeye karşı da tedbirlerimizi yoğunlaştırdık.

- Tahran’dan gelen yolcu uçağındaki yolcuların bazılarında ateş olmayıp soğuk algınlığı bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara’ya indirme yönünde bir karar aldık. Ankara’ya yönlendirmemizin sebebi bu konuda daha önce deneyimli olan bir ekibinin karantina merkezinde hazır bulunmasıydı.

- Şehir hastanesinde karantinaya alınmadılar. Bugüne kadar kullanılmayan hizmete açmaya hazır halde bulunan klinik konuk evini açtık. Bilkent klinik gözlem konuk evi bağımsız bir bina. Daha önce yatışı yapılmamış bir tesis. İlk muayeneleri yapıldı. Hasta olduğu yönünde bir vatandaşımızın bulgusu olmadığını söylemek istiyorum. 140 kişi içinde ateşi olan yolcumuz olmadığını, 4 yolcuda öksürük ve boğaz ağrısı şikayeti olduğunu söylemek istiyorum.

- Bu akşam muhtemelen Zekai Tahir Burak hastanemizde başhekimliği ziyaret ederek sonuçlarla ilgili açıklamayı da yapmış olacağım.

SORU CEVAP

İran'dan şu ana kadar kaç yolcu geldi?

Biz özellikle Çin’de enfeksiyonun kaynağı Wuhan’dı. İran’da ise kaynak merkez Kum kenti ve Meşed olduğunu biliyoruz.

Çin erken dönemde bölgeyi karantinaya aldı. İtalya da benzer yaklaşımı gösterdi. İran’da Kum ve Meşed dışında olan vakalarında kaynağının Kum kenti olduğunu biliyoruz. Burada da benzer yaklaşımın yapılmasını istedik. Kum ve Meşed kenti için. Kum ve Meşed’den gelen kişileri biz zaten baştan almadık. Devamında bugünkü uçakta Kum ve Meşed geçmişi olmadığını bildiğimiz ama uçakta Kum ve Meşed’e uğradığı biline kişilerin olduğu nedeniyle biz riske etmek istemedik. Bütün yolcuları bu nedenle karantinaya almayı bilim kurulunun önerisiyle karar verdik. Bundan sonraki süreçte Türk vatandaşlarını tabi ki yalnız bırakmayacağız ama beyanı esas değil Çin’de yaptığımız yaklaşım çerçevesinde risk durumları değerlendirilerek özel olarak getirmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar gelenleri de biz kimisini karantinaya kimisini gözlem evine kimisini de evde bilgilendirerek adres iletişim bilgilerini alarak takibe aldığımızı söylemek istiyorum.

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