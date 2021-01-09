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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik açıklama: SMA Bilim Kurulu toplandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik açıklama: SMA Bilim Kurulu toplandı!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gen tedavisi konusunda tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tedavinin bilimsel olarak somut etkisi görülmesi halinde uygun hastalarda devreye alınacaktır. SMA Hastalığının tedavisinde kullanılan Nusinersen tedavisinin uygulandığı merkez sayılarını da artıracağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik açıklama: SMA Bilim Kurulu toplandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada SMA Hastası çocuklarla ilgili SMA Bilim Kurulu tarafından toplantı yapıldığını açıkladı. Koca, bilimin gösterdiği her yolu hasta çocukların tedavisi için değerlendireceklerini söyledi.

Uygun hastada uygun tedavinin kesinlikle devreye alınacağını dile getiren Bakan Koca, "Gen tedavisi konusunda tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tedavinin bilimsel olarak somut etkisi görülmesi halinde uygun hastalarda devreye alınacaktır. SMA Hastalığının tedavisinde kullanılan Nusinersen tedavisinin uygulandığı merkez sayılarını da artıracağız." ifadelerini kullandı.

Koca, SMA Bilim Kurulu'nun gen tedavisi konusundaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirttiği toplantıda yapılan değerlendirmeleri paylaştı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik açıklama: SMA Bilim Kurulu toplandı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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