Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik toplantı: "Teyakkuz halindeyiz"

12 Aralık 2019'da ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs dünyada 25 bine yakın insanın ölümüne neden olurken 500 binden fazla insan da hastalıktan etkilendi. Türkiye'de de giderek artan salgınla ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yeni bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. 81 ilin ilk sağlık müdürleri ile telekonferans yapan Bakan Koca açıklamasında ise şunları söyledi: “Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı verilere göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 3 bin 629'a ulaştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı ise 75 oldu.