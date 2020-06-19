Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'LGS' ile ilgili açıklama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden LGS ile ilgili yaptığı açıklamada ulaşımda öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için belediye başkanlarına çağrıda bulunarak "Cumartesi biz evdeyiz. Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada belediye başkanları ve öğrencilerle ilgili önemli detaylara yer verdi.
Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız" ifadelerini kullandı.
Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020
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