Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'LGS' ile ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada belediye başkanları ve öğrencilerle ilgili önemli detaylara yer verdi.

Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız" ifadelerini kullandı.