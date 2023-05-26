Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Mansur Yavaş'a tepki

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, twitter üzerinden SMA tarama testleriyle ilgili yaptığı açıklamaya tepkisini dile getirdi. Fahrettin Koca: "Tespit ettiğiniz vaka var mı? varsa kanuni ve insani bir zorunluluk olarak Bakanlığımıza bildirdiniz mi?" cümlelerini Mansur Yavaş'a iletti.

Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Sayın Bakan, bildiğiniz gibi Türkiye'de bir ilke imza atarak 27 Şubat 2021 tarihinde ücretsiz SMA testini yapmaya başladık. Aralık 2021 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı uygulamaya başladı. Bakanlıklarımıza örnek olmanın gururunu yaşıyoruz." açıklamasına, Twitter üzerinden açıklama, tepki de bulundu.

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Bakan Koca, yapıldığı iddia edilen SMA testleri ile ilgili böyle bir durum olmadığını ifade ederek, "Örnek olmak ne kadar önemliyse örnek almak da o kadar değerlidir." cümlesini Mansur Yavaş'a iletti.

Bakan Koca, bu tarama testlerinin yalnızca evlenen çiftlere yapılmadığını, yeni doğan bebekler içinde yapıldığını ve bu test, tarama işlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından, etkin bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Paylaşımında belli hastalıkların toplumda taramalarının yapılmasının bir halk sağlığı görevi olduğunu vurgulayan Koca, bu faaliyetlerin yürütülmesinde rol almak isteyenlerin de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden izin alarak katkı sunduklarını ifade etti.

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Sosyal medya paylaşımının devamında Koca şöyle devam etti: "Bunun temel sebebi de atılan her adımın kaydının tek merkezde tutulması ve etkin mücadele için tedbir alınmasıdır. Kayıtlarımızda izin müracaatınıza rastlanmamıştır. Bizim bilmediğimiz bir müracaatınız oldu mu? İzinsiz olarak ve 'örnek olmak' amacıyla bu taramaları yapmışsanız bile nerede yaptığınızı öğrenmek isterim. Kayıtlarımızda belediyenize ait bu imkanları haiz bir laboratuvar ruhsatı bulunmamaktadır. Yaptık dediğiniz testleri nerede yaptınız? Tarama testlerinin sonuçlarının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile paylaşılması bir zorunluluktur.

"İddia ettiğiniz gibi örnek bir uygulama başlatarak test yapmışsanız bu testlerin neticesini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze bildirdiniz mi? İddia ettiğiniz testlerin toplam sayısı kaçtır? Belirttiğiniz tarihten itibaren, 2021 yılında, 2022 yılında ve 2023 yılında yılda kaç 'örnek' test yaptınız? Yaptığınızı iddia ettiğiniz testler neticesinde hiç taşıyıcı çift çıktı mı? Çıktıysa bunları kanuni ve insani bir zorunluluk olarak bakanlığımıza bildirdiniz mi?"

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