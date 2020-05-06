Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs tanısı konup tedavi edilmeyen vatandaşın Sudan'dan getirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sudan'ın başkenti Hartum'da, Koronavirüs tanısı konan, solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyip, evine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın’ı Türkiye’ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız."

Sudan'ın başkenti Hartum'da, Koronavirüs tanısı konan, solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyip, evine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın’ı Türkiye’ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız. pic.twitter.com/RbGBuvXvbH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020

TEDAVİSİNE İSTANBUL'DA DEVAM EDİLECEK

Saat 20.15'de Atatürk Havalimanı'na inen ambulans uçağı, apronda tam teşekküllü ambulanstaki sağlık ekipleri karşıladı. Sağlık tedbirleri uygulanarak uçaktan ambulansa nakledilen Aydın daha sonra, tedavisinin devam edeceği Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde de dünyanın farklı ülkelerinde bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmişti.