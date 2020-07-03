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  3. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlamayla ilgili yapılan basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Sakarya Hendek'te bugün öğle saatlerinde Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 5 hastanemize 97 yaralı nakledildi. 16 kişi taburcu edildi, 1 kişinin ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta 31 yaşında bir vatandaşımız, durumu ciddi olan, bunun dışında başka yaralımız yok” diye konuştu.

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03 Temmuz 2020 Cuma 16:37

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