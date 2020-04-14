İki bakan arasında tartışma yaşandı mı? Bakan Koca'dan o soruya dikkat çeken cevap

İçişleri Bakanlığı, cuma akşamı koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Kararın açıklanması sonrası birçok vatandaş, market ve fırınlara akın etmişti. Bu durum istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

Görüntülerin ardından bazı basın yayın organları ve köşe yazarları, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartıştı" iddialarını ortaya attı.

BAKAN KOCA'DAN O İDDİALARA YALANLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanladı. Bakan Koca, bir muhabirin "Bugün bazı köşe yazarları sizin İçişleri Bakanı ile tartıştığınızı ve hatta istifaya kadar gittiğinize dair yazıları oldu. Bu iddialar doğru mudur?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"KORONAVİRÜS DIŞINDA BAŞKA BİR GÜNDEMİMİZ OLAMAZ"

Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çiziyorum. Vatandaşlarımız, Türkiye'yi bu kadar etkileyen salgınla mücadeleye odaklanmamızı bekliyor. Biz salgınla mücadeleye 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimiz olamaz.

Bakan Koca FOX TV muhabirinin sorusundan önce de Soylu ile ilgili, "Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı. Sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem korona mücadelesine, yani salgında bu dönemde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü de görüştüm. Pazartesi bakanlar kurulunda görüştüm. Sayın Süleyman Bey zaten gerekli açıklamaları kamuoyuna şeffaf bir şekilde yaptı. Benim buna ilave edilecek herhangi bir sözümün olmadığını söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.