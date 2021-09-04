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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üniversiteliler için aşı çağrısı! "Hayatı herkes için kolaylaştıralım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden üniversite kayıtlarına dikkat çekerek aşı çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üniversiteliler için aşı çağrısı! "Hayatı herkes için kolaylaştıralım"

Üniversite kayıtlarının başladığı günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi. Üniversite kayıtlarına dikkat çeken Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden öğrencilere aşı çağrısında bulundu. 

"AŞI VE TEDBİRLERLE HAYATI KOLAYLAŞTIRALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında  "Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla! Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım" ifadelerini kullandı." sözlerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üniversiteliler için aşı çağrısı! Hayatı herkes için kolaylaştıralım

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