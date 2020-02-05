Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Van'daki çığ felaketiyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8. Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs ve gündemdeki diğer konular hakkında açıklamalarda bulundu. Van'daki çığ felaketi konusuna da değinen Koca, yaşanan felakette hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.