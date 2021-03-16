Sağlık Bakanı Koca, illere göre son bir haftalık vaka sayılarını açıkladı!

Sağlık Bakanı kararında normalleşme sürecine geçmenin ardın son 7 güne ait illere göre koronavirüs dağılımına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın yayınladığı Türkiye haritası üzerinden paylaşılan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık olarak 6-12 Mart arasındaki sürece ait Kovid-19 vaka sayıları şu şekilde:

"*Adana (63), Adıyaman (154,63), Afyon (47,50), Ağrı (22,22), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Ankara (68,53), Antalya (95,16), Ardahan (73,83), Artvin (100,88), Aydın (58,71),

*Balıkesir (257,60), Bartın (62,82), Batman (15,64), Bayburt (51,28), Bilecik (81,38), Bingöl (25,20), Bitlis (15,95), Bolu (65,76), Burdur (86,49), Bursa (78,47),

*Çanakkale (149,76), Çankırı (47,29), Çorum (73,19),

*Denizli (41,50), Diyarbakır (17,83), Düzce (81,63),

*Edirne (200,36), Elazığ (29,59), Erzincan (53,75), Erzurum (45,63), Eskişehir (74,59),

İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün. pic.twitter.com/8RYfnGSIJB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2021

*Gaziantep (67,44), Giresun (296,84), Gümüşhane (137,61),

*Hakkari (7,84), Hatay (69,43),

*Iğdır (80,97), Isparta (61,09), İstanbul (178,25), İzmir (78,57),

*Kahramanmaraş (56,50), Karabük (47,21), Karaman (56,88), Kars (24,92), Kastamonu (118,23), Kayseri (142,95), Kırıkkale (88,27), Kırklareli (137,12), Kırşehir (47,73), Kilis (255,62), Kocaeli (138,39), Konya (203,91), Kütahya (85,14),

*Malatya (92,66), Manisa (50,12), Mardin (17,32), Mersin (96,75), Muğla (80,24), Muş (27,24), Nevşehir (64,60), Niğde (89,21),

*Ordu (248,62), Osmaniye (198,89), Rize (188,18),

*Sakarya (90,15), Samsun (458,53), Siirt (2,11), Sinop (345,56), Sivas (43,88), Şanlıurfa (15,41), Şırnak (4,46),

*Tekirdağ (121,64), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Tunceli (53,93),

*Uşak (19,22), Van (20,36), Yalova (200,33), Yozgat (46,05), Zonguldak (75,44)."

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak kaydedildi.