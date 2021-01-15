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  3. Sağlık Bakanı Koca: Aşılanan sağlık çalışanı sayısı 500 bini aştı!

Sağlık Bakanı Koca: Aşılanan sağlık çalışanı sayısı 500 bini aştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen ve dün sağlık çalışanlarıyla birlikte enjektesine başlanan CoronaVac aşısı ile ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana dek 500 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca: Aşılanan sağlık çalışanı sayısı 500 bini aştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen ve dün sağlık çalışanlarıyla birlikte enjektesine başlanan CoronaVac aşısı ile ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana dek 500 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğunu duyurdu.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada,

"Aşılama programımızın 2. gününde şu ana kadar 500.000’den fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerine yer verildi.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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