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  3. Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var"

Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var"

"İlk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur"

Sağlık Bakanı Koca: "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vaka olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var." ifadelerini kullandı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA




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