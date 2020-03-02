Sağlık Bakanı Koca: "Bu virüs Türkiye'de görülmeyecek diye bir şey yok"
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu virüs Türkiye'de görülmeyecek diye bir şey yok. Sınırlarımız içinde bu virüsü taşıyan biri de olabilir. Salgının olduğu ülkelerden son 14 gün içinde ülkemize giriş yapan birileri varsa kalabalık içine çıkmasınlar" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgınına yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde toplam vaka sayısı 89 bin 111’e ulaştı. 3 bin 40 kişi yaşamını yitirdi” dedi.
Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:
“İran’da giderek artan vatkalar nedeniyle önlemlerimiz artarak devam ediyor.
Bu virüs Türkiye’de görülmeyecek diye bir şey yok. Sınırlarımız içinde bu virüsü taşıyan biri de olabilir. Salgının olduğu 5 komşu ülkeden son 14 gün içinde ülkemize giriş yapan birileri varsa kalabalık içine çıkmasınlar."
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