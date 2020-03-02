Sağlık Bakanı Koca: "Bu virüs Türkiye'de görülmeyecek diye bir şey yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgınına yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde toplam vaka sayısı 89 bin 111’e ulaştı. 3 bin 40 kişi yaşamını yitirdi” dedi.

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:

“İran’da giderek artan vatkalar nedeniyle önlemlerimiz artarak devam ediyor.

Bu virüs Türkiye’de görülmeyecek diye bir şey yok. Sınırlarımız içinde bu virüsü taşıyan biri de olabilir. Salgının olduğu 5 komşu ülkeden son 14 gün içinde ülkemize giriş yapan birileri varsa kalabalık içine çıkmasınlar."

Ayrıntılar geliyor...