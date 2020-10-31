Sağlık Bakanı Koca, depremde son bilançoyu açıkladı

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Birçok siyasi isim tarafından ziyaret edilen deprem bölgesinde, enkaz altından vatandaşların kurtarılması için çabalayan görevlilere destek olan yetkililer, bölgede yapılması gereknleri sıralayarak vatandaşa da moral oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, İzmir’deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Rıza Bey Apartmanı ile Doğanlar Apartmanı enkazlarındaki çalışmayla ilgili AFAD yetkililerinden bilgi alan Bakan Koca, depremde zarar gören vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Koca, daha sonra çok sayıda yaralının tedavi edildiği Ege Üniversitesi Hastanesine geçti.

Burada depremin bilançosunu açıklayan Bakan Koca, deprem nedeniyle hayatını kaybeden 35 vatandaş olduğun bilgisini paylaştı. oğun bakımda 8, hastanelerde ise 243 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Bakan Koca, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.