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  3. Sağlık Bakanı Koca, Dr. Siyami Ersek Hastanesinde koordinasyon toplantısına katıldı

Sağlık Bakanı Koca, Dr. Siyami Ersek Hastanesinde koordinasyon toplantısına katıldı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koordinasyon toplantısına katıldı. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Siyami Ersek Hastanesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizler...

Sağlık Bakanı Koca, Dr. Siyami Ersek Hastanesinde koordinasyon toplantısına katıldı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koordinasyon toplantısına katıldı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Siyami Ersek Hastanesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA




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