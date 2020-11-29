Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşı için ilk imzalar atıldı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın süreci kapsamında, pozitif vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Ülkemizde vaka sayısı 28 Kasım itibarıyla 30 bin sınırını aşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sevindiren haber geldi.

Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaların yapıldığı müjdesini veren Bakan Koca, tek bir seçeneğe bağlı kalınmadığını vurgulayarak altrnatif üreticilerle de görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Sağlık çalışanlarından başlaması planlanan aşılamanın bedelsiz (ücretsiz) gerçekleşeceğinin bir kez daha altını çizen Bakan Koca, paylaşımında, "COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi BEDELSİZ olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerine yer verdi.

COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi BEDELSİZ olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır. pic.twitter.com/mj5fTssPtU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye’de son 24 saatte 30.103 koronavirüs vakası tespit edildi, 182 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerine yer verildi.