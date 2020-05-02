Sağlık Bakanı Koca: “Gebze’de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde sanayi üretiminin, Covid-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası'nın organizasyon desteğiyle Gebze'de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA