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  3. Sağlık Bakanı Koca, İdlib'de yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanı Koca, İdlib'de yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu bildirdi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İdlib'deki saldırı sonucu yaralanan askerlerin acilen tedavi altına alındığını belirtti. Koca, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan vatan evlatlarımıza...

Sağlık Bakanı Koca, İdlib'de yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu bildirdi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İdlib'deki saldırı sonucu yaralanan askerlerin acilen tedavi altına alındığını belirtti.

Koca, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA




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