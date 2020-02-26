Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsün bize de gelme durumu olabilir

Anadolu Ajansı Editör Masasına konuk olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Koronavirüs) Bu süreçte İran'dan kimseyi almıyoruz.

(İran'dan gelen uçak )Rotası İstanbul olan uçağı hastanemizin hazır olması nedeniyle Ankara'ya çevirdik.

Türkiye'de koronavirüs salgınına rastlanmadı. Bu rastlanmayacağı anlamına gelmez.

(Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur.

Acil durum ilanından 2 hafta önce tedbir aldık.

Bütün hazırlıklarımız var. Yapılması gereken ne ise her noktada hazırız. İlk günden itibaren bütün illerde referans hastaneleri oluşturduk.

"ÇİN'E UĞRAYAN HERKESİ 14 GÜN GÖZETİM ALTINA ALIYORUZ"

Başka ülkeler üzerinden gelip Çin'e uğrayan herkesi 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İran ile benzer durumu yaşayacağız.

Risk kapıya geldi, son derece önemli. Bölgemizde her geçen gün artıyor yayılım. Tedbirlerimizi almamız, sınırdan girişleri önlememiz gerekiyor.

(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu.

İran'a açılan 4 sınır kapısını kapattık.

(Sahra hastaneleri) Kum ve Meşhed geçmişi olanları 14 gün sınır ve sınıra yakın bölgede tutmak, ülke içine almamak yeni yaklaşımımız.

Kum ve Meşhed öyküsü ve teması olanları mutlaka karantinaya alıyoruz.

KORONAVİRÜS VAKALARININ GİZLENDİĞİ İDDİASI

Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi?

(İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.

(Koronavirüs) Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkama çok önemli.

Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar bulaştırmamak üzere maske kullanmalı.

"BİZE GELME DURUMU HER AN OLABİLİR"

(Karantina hizmeti) Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması gerekiyor, bütün tedbirlerle hizmeti sürdürüyoruz.

(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var.

(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası) DSÖ'den bir şeyi gizleyebilir misiniz? Gizlediğinizde bir daha dünyada bir yeriniz olabilir mi?

(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulu'nda bir kanaat söz konusu.

"VATANDAŞIMIZ PANİK HAVASI İÇİNDE OLMASIN"

(Koronavirüs) 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz. Vatandaşımız panik havası içinde olmasın.

(Uçuşların durdurulması) Üçüncü bir ülkeyle ilgili karar alınmadı.

Dünyada koronavirüse yönelik spesifik, bulunmuş bir antiviral ilaç henüz yok.

(Hac ziyareti) Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu'nun önerisi olabilir, onu da kamuoyuyla paylaşırız.

(Şu yenirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz) gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söylemek istiyorum.

KORONAVİRÜS AŞISI

Aşı çalışmasıyla ilgili gelişme olduğunu söyleyen merkez ve ülkeler var. Aşı ile ilgili antikor sürecinden sonra klinik çalışma son derece önemli. Esas zaman alıcı olan da klinik çalışma. Bu süreç en az 6-9 ay olacak. Bugünden yarına aşının hemen pratik kullanıma geçebileceğini beklemiyoruz.