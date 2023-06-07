Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'a dev hastane müjdesini verdi! nadir hastalıklar için çığır açacak bir adım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'a Nadir Hastalıklar İçin Özel Hastane Geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da nadir hastalıkların tedavisi için özel bir hastane kurulacağını duyurdu. Bu hastane, hücre ve gen terapilerinin uygulanması konusunda öncelikli bir merkez olacak. Aynı kampüste yer alacak olan tesis ise hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek. Böylece, ilaçların üretimi ve tedavinin uygulanması aynı çatı altında gerçekleştirilecek.

Yaşlılar İçin Özel Hizmet! Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri İle Daha İyi Bakım"

Sağlık Bakanı Koca ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik önemli bir projenin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu proje kapsamında, her 250 kişiye bir hekim ve iki hemşirenin hizmet vereceği Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri kurulacak. Bu merkezler, büyüklerin sağlık durumlarını yakından takip etmeyi amaçlıyor. Uzaktan sağlık hizmeti sunumu da dahil olmak üzere, hastaların sağlık sorunlarıyla ilgilenilecek ve gerektiğinde hastane randevuları dahil tüm işlemleri takip edilecek.

Haberin Devamı

Aile Diş Hekimliği Projesiyle Her Aileye Özel Hizmet"

Aile Diş Hekimliği projesi de Bakan Koca tarafından açıklanan bir diğer önemli girişim oldu. Üç ilde pilot olarak başlatılan bu uygulama, yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi düşmesini hedefliyor. Bu proje kapsamında mevcut diş hekimlerine ilaveten yeni alımlar yapılacak ve yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi görevlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu bu projeler, sağlık alanında önemli adımların atıldığını gösteriyor. Nadir hastalıkların tedavisi, yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimi ve ağız sağlığı konularında yapılan bu çalışmalar, sağlık sektöründe iyileştirmelerin devam ettiğini ve vatandaşların daha kaliteli bir sağlık hizmetine erişimini hedeflediğini göstermektedir.

Haberin Devamı

Numan Kurtulmuş nereli? Numan Kurtulmuş kaç yaşında? İşte Numan Kurtulmuş'un biyografisi

Türkiye'nin enerji atılımı: Doğu Akdeniz'de işbirliği potansiyeli ve Karadeniz'de yerli gaz keşifleriyle pozitif bir geleceğe!

Adalet Bakanlığı fahiş kira artışı yapan ev sahipleri için yeni yasa çıkaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram Tatilini 9 Güne Çıkardı: İşte Yeni Tarihler!"