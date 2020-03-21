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  3. Sağlık Bakanı Koca, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

Sağlık Bakanı Koca, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.Koca, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "Kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiyi kaybeden CHP Genel Başkanı Sayın...

Sağlık Bakanı Koca, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

Koca, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "Kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendiyi kaybeden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diliyor, acısını paylaşıyorum. Bu kutlu gecede Allah tüm ölülerimize rahmet etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA




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