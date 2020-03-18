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  3. Sağlık Bakanı Koca: ''Koronavirüsten ilk kez bir hastamı kaybettim''

Sağlık Bakanı Koca: ''Koronavirüsten ilk kez bir hastamı kaybettim''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 89 yaşındaki bir hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 98 olduğunu açıkladı.

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18 Mart 2020 Çarşamba 09:11

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