Sağlık Bakanı Koca: ''Koronavirüsten ilk kez bir hastamı kaybettim''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 89 yaşındaki bir hastanın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve vaka sayısının 98 olduğunu açıkladı.
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